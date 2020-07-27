حزب الأمة يحذر ولاته من أداء القسم

حذر الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير الولاة المنتمين للحزب من أداء القسم اليوم أمام رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك وجدد تمسك الحزب بقرارسحب الولاة وهدد في الوقت ذاته بانزال عقوبات وفق دستور ولوائح الحزب على أي والي تمت تسميته حال أدائه القسم.

وقال البرير ان لجنة من الحزب اجتمعت مع الولاة وأبلغتهم بموقف الحزب وحيثيات ذلك وبالتالي لا عذر لمن أنذر وصوب انتقادات لقوى الحرية والتغيير في طريقة اختيار وتعيين الولاة لاختلال معاييرها ، ودلل على ذلك باختيار والي الشمالية رغم أنها تنتمي حتى قبل عامين للمؤتمر الوطني المحلول .

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ونوه الى ان هنالك عدد من الولايات تحتاج أن يتوفر الحس الأمني لدى الوالي المعين بجانب ضرورة وضع الحاضنة السياسية للولاية موضع اعتبار وأردف كل ذلك تجاهلته اللجنة المختصة مما أشعل موجات الغضب في ثمانية ولايات واعتبر ان ذلك استفتاء شعبي واضح لرفض تعيين الولاة تماشياً مع قرار حزب الأمة .

واتهم البرير مجموعة محددة حول حمدوك بأنها تسعى لفرض وصاية على حزب الأمة دون اعتبار لتجربته الرائدة وثقله الجماهيري ، ورفض الاتهامات التي ظلت تلاحق الحزب بسبب مواقفه الأخيرة وسخر من توصيف حزب الأمة بأنه يمثل خميرة عكننة أمام مسيرة ثورة ديسمبر وقطع بحسب صحيفة الجريدة، بأن كل المواقف التي تبناها حزب الأمة أثبتت الأحداث صحتها .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)