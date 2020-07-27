الاتحادي (الأصل): الحرية والتغيير فشلت

حمل القيادي بالاتحادي الديمقراطي (الأصل) أحمد السنجك، قوى الحرية والتغيير تداعيات الوضع الذي تمر به البلاد، وذلك بتنكرها لشعارات الثورة الداعية إلى الحرية والسلام والعدالة، متهماً إياها بخرقها للوثيقة الدستورية، كما إنها تغاضت الطرف عن دماء الشهداء (التي راحت هدراً) أمام ساحات الاعتصام.

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وقال السنجك في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بواجبها الوطني والأخلاقي تجاه قضايا الجماهير في القصاص لكل من شارك في الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها المئات من الأرواح الطاهرة والبريئة، ووصمها بالفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد، ولم تهتم برفع المعاناة هن كاهل المواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)