غرب كردفان.. حزب المؤتمر السوداني يرحب بتعيين الولاة المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب حزب المؤتمر السوداني بولاية غرب كردفان بتعيين الولاة المدنيين استكمالا لهياكل السلطة الأنتقالية .

وفي بيان له ممهور بتوقيع الأمين السياسي للحزب محمد الصادق عمر حمدية قال ان الخطوة طال انتظارها وهي واحدة من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي قامت ضد أعتي الديكتاتوريات في افريقيا والتي ظلت تمارس القمع والقتل والتعذيب والتشريد والاستبداد والفساد علي ابناء وبنات الشعب طيلة الثلاثين عام الماضية .

وقال ان حزب المؤتمر السوداني يرحب بتعيين الاستاذ حماد عبدالرحمن صالح واليا لغرب كردفان وذلك استكمالا” لهياكل السلطة الأنتقالية مؤكدا دعم حزبه الكامل لعملية التحول و الانتقال الديمقراطي بجانب التنسيق مع مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .