شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت شرطة القسم الأوسط بالخرطوم الناشط إبراهيم شو تايم بتهمة انتهاك خصوصية ضابط شرطة وتصويره بالهاتف المحمول. وقالت مصادر (السياسي) إن الشرطة دونت بلاغاً في مواجهة شوتايم تحت المادة 166 من القانون الجنائي المتعلقة بانتهاك الخصوصية ومن ثم أودعته في “الحراسة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة توقف الناشط إبراهيم شوتايم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.