اللجنة العليا للطوارئ ‎الاقتصادية تدشن اول شحنة من ‎صادر ‎الذهب عبر المحفظة التمويلية التجارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يدشن نائب رئيس ‎مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ ‎الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو يدشن اليوم الاثنين) الـ10:00ـاعة صباحاً، بمباني الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، أول شحنة من ‎صادر ‎الذهب عبر المحفظة التمويلية التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية.

حيث كشفت آلية الذهب بوزارة المالية عن تصدير أولي شحنات الذهب بصورة رسمية صباح اليوم الاثنين، وقال هيثم عبدالرحيم تبيدي امين مال اتحاد الغرف التجارية ورئيس آلية الذهب بوزارةالمالية، ان نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق اول محمد حمدان دقلو سيدشن اكثر من اثنين طن ذهب عبر عبر النافذة الواحدة بهيئة المواصفات والمقاييس، لافتا الي ان عملية الصادر تتم بصورة سلسلة، فضلا عن سرعة شراء الحصائر بالنسبة للمصدرين والمستوردين، وكشف تبيدي عن استقبال جميع البنوك لحصائل بالعملة الحارة خاصة الدرعم، مناشدا قاعدة المصدرين بالإسراع للدخول في عملية الصادر عبر نافذته الجديدة

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