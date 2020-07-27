عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 27 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوطن الالكترونية:

حمدوك يوجه الولاة المدنيين بتعزيز الأمن والاهتمام بمعاش الناس

الداخلية:وقف تجديد جوازات سفر السودانيين ذوي الاصول الاجنبية

مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدي لانخفاض انتاجية المياه النقية

مني مناوي يكشف مؤآمرة كبرى بملف دارفور

أخبار اليوم:

– محتجون بكسلا ونهر النيل يغلقون الطرق القومية احتجاجا علي تسمية ولاة الولايتين.

اتفاق بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية بقيادة الحلو علي«17» بندا و«اخبار اليوم» تنشرالتفاصيل.

إلقاء القبض على رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر.

القبض على مروجى الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مدير شرطة ولاية الخرطوم يؤكد على استخدام التقنية في الشرطة.

والي جنوب كردفان واردول يلتقيان بالشركات العامة في قطاع التعدين بجنوب كردفان.

السوداني الالكترونية:

ضبط متهمين يُروِّجون أدوية مُهرّبة وغير مُسجّلة بالبلاد

لحين سن قوانين جديدة.. الحلو: يجب إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية

مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعاً طارئاً

قوة من الشرطة تقتاد رئيس البرلمان السابق إبراهيم احمد عمر من منزله

اعتقال د. «أسامة الريس» صهر القيادي «إبراهيم أحمد عمر»

تجمع المهنيين و الحركة الشعبية جناح الحلو يوقعان على إعلان سياسي

النيل الدولية:

وقفة احتجاجية لعمال نظافة الخرطوم

تجمع المهنيين يوقع مع (الشعبية) جناح الحلو إعلان سياسي أكد على العلمانية واللامركزية

نيابة إزالة التمكين تلقي القبض على القيادي بالنظام البائد إبراهيم أحمد عمر

تصدير أكثر من أثنين طن من الذهب اليوم

مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدي لانخفاض انتاجية المياه النقية

سقوط قتلى وجرحى اثر تجدد القتال في مستيري بغرب دارفور

تاسيتي الاخبارية:

اعتقال القيادي بالنظام البائد إبراهيم أحمد عمر

إعلان سياسي بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية ينص على العلمانية

حملة حقنا كامل تطالب بمشاركة أكبر للمرأة في مؤسسات الدولة

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السوداني الدولية:

التعليم العالي يمتلك أكبر شبكة تربطه بـ ١٥٠ جامعة وكلية

“السوداني الدولية” تدعو البرهان وحمدوك بذبح ثور أضحية عن الأمة السودانية

السودان يشرع في إعداد استراتيجية لمحاربة زواج الأطفال

اليوم التالي الالكترونية:

نص الإعلان السياسي بين “تجمع المهنيين والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال”

تدشين مراسم تصدير ذهب بهيئة المواصفات والمقاييس

ثبوت “4” حالات كورونا في فحوصات لاعبي المريخ.. لاعبين من الهلال و”3″ من توتي

هيئة مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية

آخر لحظة الالكترونية:

قوة تابعة لإزالة التمكين تعتقل إبراهيم احمد عمر

إغلاق طريق التحدي بسبب تعين امرأة واليا

الإرصاد تحذر من أمطار غزيرة في (١١)ولاية

المؤبد لشاب اغتصب تلميذة

(المهنيين) يوقع مع (الحلو) إعلان سياسي حوى علمانية الدولة

صوت الأمة:

الأمة القومي: لا نفرض تعليمات أو ضغوط على حمدوك

والي نهر النيل تتلقى تهديدات بالقتل

إحباط محاولة بيع طفل رضيع

شعبة مصدري الماشية: شركة الاتجاهات بريئة من المضاربة في أسعار الأضاحي

ناسنا الالكترونية:

حميدتي يدشن تصدير أكثر من (2) طن من الذهب اليوم

تجمعات نسوية تطالب حمدوك بـ (حقها كامل) في مؤسسات الحكم

مجلس الأمن والدفاع: فرض هيبة الدولة وفق متطلبات المرحلة الدستورية

تجمع المهنيين السودانيين و(الشعبية) بقيادة الحلو يوقعان “إعلاناً سياسياً.