جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نشرت وزارة التربية والتعليم في السودان جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020م وفق صحيفة السوداني وكانت الوزارة قد حددت يوم 13 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تنتهي في يوم 24 من ذات الشهر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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