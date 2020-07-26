تدوين (75) بلاغ تعدي على منشآت الري بمشروع الجزيرة

أكدت إدارة عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية، انسياب المياه بالمشاريع القومية الأربعة (الجزيرة، حلفا الجديدة، السوكي والرهد) بصورة جيدة، وشكت من ارتفاع حجم التعدي على الأبواب والمنظمات المائية، وأعلنت عن تدوين (75) بلاغ تعدي بمشروع الجزيرة معظمها في جنوب الجزيرة.

وناقش الاجتماع الدوري الذي عُقد “إسفيرياً”، برئاسة وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن، “الأحد” مع الإدارت برئاسة الوزارة بود مدني، ناقش تقريراً حول سير العمل في الموسم الصيفي وانسياب المياه في المشاريع القومية الأربعة.

وأعلن مدير عمليات ري المشاريع، المهندس محمد زين العابدين، أن عمليات الري بمشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة تسير بشكل جيد، وأكد اكتمال ري مساحة (89) ألف فدان بحلفا الجديدة من المساحة المستهدفة البالغة (132) ألف فدان، و(74) ألف فدان من المساحة المستهدفة في مشروع الرهد البالغة (78) ألف فدان، بجانب اكتمال ري (20) ألف فدان في السوكي من مجمل (29) ألف فدان.

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بدوره، قال مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء، المهندس محمد هارون، وفق صحيفة السوداني إن التعديات على الأبواب ومنظمات الري لا تزال مستمرة، وأشار إلى نزع (13) من الأبواب خلال الأسبوع الماضي من قبل مجهولين، بقسمي “عبد الماجد” و”القرشي”، وأكد فتح بلاغات بنيابات الري الخاصة بذلك، وأعلن أن إدارته تمكّنت من إعادة تركيب أبواب بديلة للمسروقة.

وفي ذات السياق، أعلن مدير إدارة عمليات الري بالجزيرة والمناقل، عبد السلام محمد صالح عن تدوين (75) بلاغاً في قسمين فقط بجنوب الجزيرة، نتيجة التعدي على الأبواب بالقنوات المُختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )