ثبوت حالات كورونا في فحوصات لاعبين بالهلال و المريخ وتوتي

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة أبلغت السلطات الصحية باتحاد كرة القدم السوداني المريخ بإيجابية فحوصات “4” من لاعبيه في فئة الشباب وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لفحوصات “السبت”، وكان المريخ وفق صحيفة اليوم التالي سباقا باستئناف نشاطه قبل أن يخضع اللاعبين للفحوصات وسابقا أثبت الفحوصات إصابة لاعبان من الهلال و”3” لاعبين من توتي بجائحة “كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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