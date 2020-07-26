ماذا طلب حمدوك من الولاة المدنيين الجدد قبل أدائهم القسم

إستقبل رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الاحد بمجلس الوزراء الولاة المدنيين الجدد قبل أدائهم القسم وقال رئيس الوزراء إن تعيين الولاة المدنيين بمثابة خطوة جبارة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية

ورحب حمدوك بالسادة الولاة؛ وهنأهم بالتكليف والثقة من القواعد وقطاعات المجتمع في الولايات ؛ وأكد حمدوك أن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان محل فخر وإعزاز وخطوة في الإتجاه الصحيح ؛في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة.

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ووجه رئيس مجلس الوزراء ولاة الولايات وفق ( سونا) بتعزيز الجانب الأمني والاهتمام بمعاش الناس ؛وتوفير السلع الضرورية للمواطن و مكافحة التهريب خاصة في الولايات الحدودية مع دول الجوار والتركيز على تعزيز فرص الشباب في العمل؛ وزيادة نسبة تمثيل ومشاركة المرأة؛ وإصلاح الخدمة المدنية بالولايات.

وكشف حمدوك عن فراغ الجهات المعنية من قانون الحكم الاتحادي الجديد؛ الذي سيتم إجازته خلال الفترة المقبلة ؛ مشيراً إلى أن القانون الجديد استوعب روح الثورة وكافة قضايا الولايات.

واستعرض اللقاء الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية؛ والتي تتضمن إيقاف الحرب ؛وبناء السلام العادل والشامل المستدام ؛ ومعالجة الأزمة الاقتصادية ؛وإرساء أسس التنمية المستدامة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )