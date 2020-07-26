الكشف عن ملابسات انتشار فيروس كورونا في محلية دنقلا

أكد بروفيسورصديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالى، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية إلتزام الدولة بتوفير المعينات واللوازم الصحية للولاية الشمالية لمجابهة وباء كورونا جاء ذلك لدى لقائه الاحد بوفد من الولاية الشمالية برئاسة عبدالله الزبير حمد الملك والذي أوضح أن اللقاء تطرق للزيادات المضطردة والمخيفة في أعداد المصابين بوباء كورونا والتي حدثت خلال الأيام الماضية ،

وأبان بحسب ( سونا) أنه قدم شرحا للبروفسير تاور حول ملابسات انتشار الوباء في محلية دنقلا مضيفا أن الولاية أصبحت ملتقى طرق مما جعل العديد من العالقين يدخلون للبلاد عبر بوابة الولاية الشمالية الأمر الذي أدى إلى تزايد كبير في عدد الإصابات.

وأوضح حمد الملك أن عضو مجلس السيادة الانتقالى وعد بمتابعة هذه القضية وتوفير المعينات واللوازم الصحية للولاية للمساهمة في مجابهة الوباء ،بالاضافة الى توفير الأدوية وتجهيز غرف للعناية المكثفة لمقابلة إحتياجات المرضى، مشيراً الى أن عضو مجلس السيادة الانتقالى وعد بزيارة الولاية الشمالية للوقوف على الأوضاع الصحية بها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )