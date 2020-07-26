الطاقة: النيل الابيض تسلمت ( 88% ) من جازولين الموسم الزراعي

بحث أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض الشاذلي خالد ابراهيم بربك مع وفد وزارة الطاقة والتعدين الزائر للولاية برئاسة المهندس محمد توم عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للامداد والتوزيع بالوزارة سير عمليات توزيع الجازولين الخاص بالموسم الزراعي بالنيل الأبيض. وقال رئيس وفد وزارة الطاقة والتعدين أن الزيارة تأتي في إطار إنفاذ توجيهات الدولة الرامية لمتابعة عمليات توزيع الجازولين للموسم الزراعي بعدد من ولايات البلاد وأشار بحسب ( سونا) الى نجاح وزارته في إيصال 88% من الجازولين المخصص للموسم الزراعي بولاية النيل الأبيض للمزارعين، وقال إن وزارة الطاقة والتعدين وضعت خطة محكمة لعمليات توزيع وقود الموسم الزراعي بجميع الولايات مقسمة علي ثلاث مراحل تتعلق بعمليات التحضير للزراعة والنظافة والحصاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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