الألية المشتركة تناقش توفير خدمات الجوازات و الرقم الوطني للمغتربين

ترأس الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية بمكتبه اليوم؛ اجتماع الآلية المشتركة لمعالجة قضايا السودانيين بالخارج بحضور عدد من الجهات ذات الصلة من بينها وزارة المالية .

Advertisements

وأوضحت د.هبة محمد علي وزير المالية وفق (سونا ) أن الاجتماع ناقش باستفاضة أوضاع السودانيين العاملين بالخارج من واقع التقارير والإحصائيات الرسمية؛ متمثلة في قضايا الحصول علي الاوراق الثبوتية وتجديدها ؛وقضايا أبناء المغتربين

مؤكدة أن الآلية أقرت ضرورة الاهتمام بالهوية الوطنية ؛وتوفير خدمات الجوازات وشهادة المواليد والرقم الوطني؛ وتوطين صناعة الجواز السوداني بالبلاد؛ وإنشاء مكاتب للهجرة بالخارج ؛ من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المغتربين؛ بما يعزز انتمائهم الوطني ؛ويعكس الجانب الإيجابي لاهتمام الدولة برعاياها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)