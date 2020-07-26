حلول جذرية لأزمة مياه مربع (50) بابي سعد

أكد الاستاذ احمد السماني المدير التنفيذي لمحلية امدرمان ان المحلية ماضية في حل كافة الاشكاليات الخاصة بالامداد المائي بمربع (50) بابي سعد بالتعاون مع هيئة مياه امدرمان

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وتعهد خلال الاجتماع الموسع الذي ضم مدير هيئة مياه امدرمان المهندس هشام أحمد و لجان التغيير والخدمات بمربع (50) بابي سعد ، بالعمل سويا مع هيئة المياه حتى تتم المعالجات الجذرية ووضع الحلول لكافة الاشكاليات وضمان استقرار الامداد المائي بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير هيئة مياه امدرمان وفق ( سونا) بأن العمل يجري لإضافة محطة مياه بالمنطقة لحل كافة الاشكاليات بالمربع ومنطقة صالحة ، كما وعد مدير المياه بأخذ عينة من المياه للمعمل لمعرفة مدى ملوحة المياه بجانب مراجعة الآبار والشبكات والتوصيلات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )