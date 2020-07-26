الارصاد تحذر من هطول أمطار بالخرطوم

التاريخ: 26-يوليو-2020
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار بكميات متفاوتة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأجزاء الشرقية من ولاية الخرطوم و ولايات ( جنوب وغرب كردفان، [ وسط، جنوب وغرب] دارفور، كسلا، القضارف ، سنار، الجزيره ،الخرطوم ، النيل الأبيض، البحر الأحمر، نهر النيل ) مشيرة الى إنتشار السحب الرعدية في أجزاء من تلك الولايات وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة .
كما توقعت الهيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة العظمى على قيمها بينما تنخفض الصغرى في معظم انحاء البلاد مشيرة الى ان الفرصة سانحة لهطول امطار بمعظم ولايات البلاد مضيفة إحتمالية تأثر منطقة شمال ساحل البحر الاحمر وأجزاء من شمال البلاد بالغبار المثار اليوم .
وأشار التقرير وفق ( سونا ) إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 20 درجة مئوية وأن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 40 درجة وأدناها 27 درجة مئوية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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