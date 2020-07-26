تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لليوم الخميس
دبر
اعلي سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد صفر
فتريتة
اعلى سعر 13000ج
ادني سعر 12500ج
الوارد 281 جوال
صفراء
اعلى سعر —
ادني سعر — الوارد —
عكر
اعلى سعر 12500ج،،
ادني سعر 12000ج
الوارد صفر
مقد
اعلى سعر 13000ج
ادني سعر 12500ج
الواردة صفر
تترون
اعلى سعر 13000ج
ادني سعر 12500ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلى سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد صفر
حريراي
اعلى سعر —
ادني سعر —
الوارد —
الدخن
اعلى سعر 13000ج
ادني سعر 12000ج
الوارد صفر
جملة الوارد (281) جوال ذرة
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