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تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لليوم الخميس
دبر
اعلي سعر  11000ج
ادني سعر  10500ج
الوارد         صفر

فتريتة
اعلى سعر    13000ج
ادني سعر  12500ج
الوارد       281 جوال

صفراء
اعلى سعر   —
ادني سعر   —            الوارد     —

عكر
اعلى سعر  12500ج،،
ادني سعر 12000ج
الوارد       صفر

مقد
اعلى سعر  13000ج
ادني سعر  12500ج
الواردة      صفر

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تترون
اعلى سعر  13000ج
ادني سعر  12500ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعلى سعر  11000ج
ادني سعر  10500ج
الوارد       صفر

حريراي
اعلى سعر  —
ادني سعر —
الوارد          —

الدخن
اعلى سعر    13000ج
ادني سعر  12000ج
الوارد          صفر

جملة الوارد  (281)  جوال ذرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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