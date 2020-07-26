“مجتهد” يكشف عن حصار كامل فرضه ابن سلمان في جناح والده وهؤلاء من يدخلون عليه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، النقاب عن قرارات مشددة أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الجناح الملكي في المستشفى التخصصي بالسعودية والذي يُعالج فيه والده الملك سلمان بن عبد العزيز منذ عدة أيام.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”: “استخدام حجة كورونا للتشديد على الحركة في المستشفى التخصصي، وحصار كامل على الجناح الملكي، لا يسمح بالدخول إلا للمعنيين بالجناح ومع ذلك كلهم يفتشون”.

وأضاف مجتهد: “فقط سعود القحطاني وتركي آل الشيخ معفيون من التفتيش، الشاب “المتهور” تبين أنه رعديد ويرتعد خوفا من اهم قرار في حياته ويردد أن فيه حتفه”. المادة السابقة سمية الألفي تروي بالدموع كواليس آخر أيام الفيشاوي المقالة القادمة خبير إقتصادي يدعو الى تحريك الاستثمارات الصناعية

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