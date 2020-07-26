رئيس الفيفا “يسم بدن” ابن زايد وابن سلمان بقرار جديد يخص قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصل قطر انتصاراتها ضد دول الحصار الجائر وتثبت للعالم كذب جميع التهم الملفقة التي وجهت لها من قبل السعودية والإمارات، لتبرير هذا الحصار الجائر وتأتي الإنجازات القطرية وشهادات العالم بحق الدوحة أقوى رد على هذه المزاعم.

وفي هذا السياق وفي قرار سيزعج قادة الحصار، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دعوته الرسمية إلى الاتحادات العربية، لمشاركة منتخبات بلادها في بطولة كأس العرب في قطر 2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر في المنطقة والخليج الفارسي، بإقامة مونديال 2022.

اتحادات المنتخبات العربية تلقت دعوة رسمية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، للمشاركة في بطولة العرب عام 2021.

وقال “إنفانتينو” في كتاب الدعوة المرسل للمنتخبات العربية، “يسعدني جداً أن أتشرف شخصياً بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 منتخباً من قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم، إضافة للشغف والتعلق الكبير بكرة القدم”.

وأضاف رئيس اتحاد الفيفا: “سيقام الحدث في نوفمبر وديسمبر عام 2021 قبل سنة من انطلاق أول بطولة كأس عالم في المنطقة، ويرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022”.

وتابع إنفانتينو “ستلعب المنتخبات المتنافسة على ملاعب من أحدث طراز، إذ سيستضيف كل منها مباريات ضمن بطولة كأس العالم بعد اثني عشر شهراً، وهذا ما سيضمن استفادة جميع اللاعبين والموظفين ووسائل الإعلام إضافة للمشجعين المشاركين في كأس العرب 2021. وفي الواقع، كل المشاهدين من جميع أنحاء العالم – من أفضل ما هو متاح حالياً من منشآت كرة القدم وإخراج للتظاهرات الرياضية، وستكون هذه بداية مثالية للاحتفال بكرة القدم في المنطقة والتي ستستمر حتى نهاية كأس العالم 2022”.

وختم إنفانتينو حديثه بالقول “ستوفر إدارة فيفا قريباً مزيداً من التفاصيل حول المنافسة بما في ذلك رزنامة المباريات وشكل الدورة. إني أتطلع بشدة لسماع تأكيد مشاركتكم، ورؤيتكم مع منتخبكم في قطر وهو يتنافس ليتوج بطلا لكأس العرب. نستشرف بأن يكون حدثا مثيرا للفيفا ولمجتمع كرة القدم العربي بأكمله”.