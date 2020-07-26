شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضحت المذيعة سلمى الفيصل أنها تقدر وتحترم ما يكتب عنها من تناول ونقد بناء هادف يقيم تجربتها الإعلامية ويساعدها في تقديم الأفضل وأنها تتجاوز السالب والهادم من التناول وتعده نوعاً من الرواسب وعدم الإلمام. وزادت تعودت دائماً مواجهة القضايا والأزمات، وأنها لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن والدها – رحمة الله عليه – لقبها بـ(المرأة الحديدية) نسبة لمواجهتها كثير من الصعوبات خلال حياتها. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، زادت: “تعودت دائماً أن أخرج منتصرة ودائماً ما يعلو جبيني (ضحكة) رضاء أو سخرية والـ(ما بكتلني بقويني وأنا حية الآن)، لتقطع بقولها: “رغم الظلم والحسد لكل بداية نهاية”. المادة السابقة تسييرية البصات السفرية: تعرفة الملاكي غير قانونية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة سلمى الفيصل: رغم الظروف أنا صامدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.