تسييرية البصات السفرية: تعرفة الملاكي غير قانونية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس اللجنة التسييرية للبصات السفرية سمير عرش الدين لمصادر استمرار توقف السفر عبر البصات لحين موافقة الحكومة على استئناف عملها في ترحيل المواطنين للولايات لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وتوقع السماح للبصات بتسيير الرحلات عقب عطلة العيد، مضيفاً بأن المركبات الملاكي تعمل في كل المواقف وبسعر تعرفة غير قانونية تتجاوز (10) آلاف جنيه على السفرية الواحدة حسب الولاية وبعد المسافة.

وكشف سمير بحسب صحيفة السوداني، عن وجود شد وجذب داخل عضوية القطاع بسبب حرمان البصات من السفر مقارنة بالسماح لعربات الملاكي بذلك، والذي أخرج البصات من الموسم حيث يتطلع صاحب البص لتوفير “التزاماته وأسرته للعيد، والحكومة مشغولة بمشاكلها” دون أن تلتفت للقطاع وذكر أنهم طرقوا كل الأبواب الرسمية للسماح لهم بمباشرة العمل ولكن دون جدوى.