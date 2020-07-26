بن سلمان يطالب الحكومة اليمنية بمهاجمة قطر إعلامياً!!

الخليج 365: أكد عضو المجلس العسكري بالمقاومة الجنوبية في اليمن عادل الحسني أن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر “طلب من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في الحكومة الشرعية مهاجمة قطر إعلامياً والوقوف إلى جانب السعودية والإمارات”.

وقال الحسني عبر صفحته الخاصة على “تويتر” نقلا عن مصدر رئاسي: “رد الكثير من الوزراء بأن هذا شأن خليجي لا ناقة لنا فيه ولا جمل، فكان كلام السفير السعودي بأن هذه تعليمات سمو الأمير محمد بن سلمان”. القدس العربي

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