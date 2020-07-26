وزارة الطاقة تقف على توزيع الجازولين للموسم الزراعي بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بحث الاستاذ الشاذلي خالد ابراهيم أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض بمكتبه صباح اليوم بأمانة الحكومة بربك مع وفد وزارة الطاقة والتعدين الزائر للولاية برئاسة المهندس محمد توم عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للامداد والتوزيع بالوزارة بحث سير عمليات توزيع الجازولين الخاص بالموسم الزراعي بالنيل الأبيض.وقال رئيس وفد وزارة الطاقة والتعدين أن هذه الزيارة تأتي في إطار إنفاذ توجيهات الدولة الرامية لمتابعة عمليات توزيع الجازولين للموسم الزراعي بعدد من ولايات البلاد الى جانب معرفة السعات التخزينية للمنتجات النفطية والشركات العاملة في محطات خدمات توزيع الوقود وآليات التوزيع.وأشار التوم الى نجاح وزارته في إيصال 88% من الجازولين المخصص للموسم الزراعي بولاية النيل الأبيض للمزارعين، وقال إن وزارة الطاقة والتعدين وضعت خطة محكمة لعمليات توزيع وقود الموسم الزراعي بجميع الولايات مقسمة علي ثلاث مراحل تتعلق بعمليات التحضير للزراعة والنظافة والحصاد المادة السابقة عشرات الآلاف يواجهون الهلاك… مخاوف بشأن المهاجرين في ليبيا المقالة القادمة بن سلمان يطالب الحكومة اليمنية بمهاجمة قطر إعلامياً!!

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