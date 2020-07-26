أردوغان والسراج يؤكدان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وسط التحشيد العسكري حول سرت، أردوغان و السراج يؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فاير السراج، في إسطنبول، السبت 26 تموز يوليو، حيث أكدا على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.

إلى ذلك، أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتفقا خلاله على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا.

تزامن ذلك، مع تدريبات بحرية عابرة بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، أجرتها القوات المصرية والفرنسية.

في هذا الصدد، قال د. أحمد الروياتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن تصريحات إردوغان والسراج عن الحل السياسي هو تعبير عن الأصل في العلاقات الدولية ومن بينها الأزمة الليبية، مشيرا إلي أن الحل العسكري فيما يتعلق بسرت والجفرة يبقى هو الأقرب، كونهما كانا تحت قيادة طرابلس قبل سيطرة الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر عليها، معتبرا ووجوده هناك يشكل خطرا دائما.

سبوتنيك