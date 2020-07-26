إسحاق أحمد فضل الله يكتب: حــوار الجــــزار..

تحدث عن الشرق. فهو ينفلت..

التوقيع.( الجزار)

الأستاذ الجزار..

صديق لنا ذهب إلى ألمانيا. يشكو من ( العنة) .. هل تعرف العنة .؟؟

وهناك عالجوا أسنانه. أسنانه نعم..

فعاد وهو ( يلبلب)

الأحداث مثل جسم الإنسان. كل شيء فيها مرتبط بكل شيء

وكل حدث تحته ألف حدث..

وأحداث. شرحها. يجعل فهمها مستحيلاً..

ونكتفي بسطر لكل حدث.

وسطر للشرح..

والأسبوع الماضي حديثه هو تعيين الولاة..

وقحت ترسل امرأتين للشمالية.

وأهل التعليقات قالوا.

قحت تقصد إهانة البشير.

وأهل المتمة قطعوا الطريق..

وأهل الشرق قطعوا العقبة..

بسيطة..؟؟ لا..

إغلاق العقبة . ما يجعل له معنى هو حديث قادة الشرق.

وحديثهم كان يقول للخرطوم لن نقبل شيئاً دون محادثات ( مثل دولتين )

( ودولتين كلمة لا تطلق للخطابة ) الكلمة تعني أن الانفصال الذي يدبر منذ ربع قرن يجد في تعيين الولاة فرصة للانطلاق.. بقيادة مخابرات إريتريا..

قالوا ننتخب ولاتنا..

ومخابرات إريتريا. مشروعها لابتلاع الشرق. ينتقل من مرحلة شراء البيوت. المرحلة التي نجحت.. إلى مرحلة ابتلاع مجتمع الشرق/ هناك لم يبق إلا اللهجة / المرحلة نجحت.. إلى ….. إلى….. إلى الانتخابات الآن..

ومن ينتخبون الولاة هم الجمهور الذي أصبح إريترياً..

وشمالاً من كسلا. تفسير الحرب بين النوبة وقبيلة أخرى. شيء مايفسره هو مشروع التهجير..

والتهجير الآن هو مرحلة الشرق ومرحلة الشمال..

وآخر حرائق النخيل كانت تقع الأسبوع هذا..

ومخابرات مصر لصناعة التهجير. تحرق النخيل..

والمخابرات هذه . تنظر إلى مزارع الأهالي.. حتى إذا اخضوضرت المزارع تغلق الخزان والمزارع تغرق.

مشروع إفراغ الشمالية المشروع المصري يصل إلى نهاياته..

ومشروع إفراغ الشرق من كل من يرفض إريتريا يقطع شوطاً يكاد يكتمل

المشروع هذا يدار من الخرطوم ومن أسمرا

فإريتريا مشروعها هذا يبلغ الآن. أن إريتريا تستبدل كل طاقم سفارتها بالخرطوم بجيش من ضباط المخابرات.

وأكاديمية إريتريا في كسلا التي هي أكاديمية لوزارة تربيةإريتريا .تنشط

وصدق.. يامولانا..

جيش السفارة الجديد يسكب الآن أموالاً. لشراء صحف وصحفيين في الخرطوم..

ومعسكرات إريترية في شرق السودان الآن..

ولأول مرة حكومة تكسر سيقان شعبها. لصالح دولة أخرى.

فإريتريا تعمل مستريحة ومنطلقة لأن قحت مهمتها الأصل هي تحطيم سيقان السودانيين

(٢).

…

وعن الشرق. وعن الخرطوم.. جهات كثيرة. ما يجمع بينها هو أن خطواتها تتسارع..

تتسارع لأن قحت انتهت…

( وانسحاب الصادق شيء لاقيمة له. لأن الصادق الآن . من ينسحب منه هو شباب الحزب..)

الصادق ليس من المعادلة لأنه لا يودي ولا يجيب..

لكن جهات دولية. خطواتها تتسارع للسودان الجديد..

وحادثة لها معنى. تشير إلى هزيمة دولة عربية..

أمس الأول. المهندس نسيب أحد كبار قادة الإنقاذ. يكتشف البعض أن جهاز التجسس المتقدم جداً الذي تقيمه الدولة تلك في بيته يجري تهريبه الآن من البيت إلى مزرعة في شعور غريب بأن أعمدة السودان تتغير..

وأمس أكثر من جهة في الكونغرس. تقول شيئاً غريباً..

قالوا.

( وكانوا يعلقون على مشهد صلاة الجمعة في مسجد آياصوفيا ويشيرون إلى أن الخطيب في المنبر لم يكن يتكئ على عصا بل كان يتكئ على سيف محمد الفاتح

قالوا إن الخطيب لم يكن من العامة بل كان هو بروفيسور علي شامل برفيسور علوم سياسية وفقه.

ويشيرون إلى أن من يقرأ القرآن تحت المنبر كان هو أردوغان

وأن المصلين كانوا ٤٠٠ ألف مصلي.).

المهم ياجزار.

الجهات هذه وتركيا ومصر يشير إلى عشرين شيء. . ويلتفت يبحث عن مخرج من الخطر. هناك وفي السودان

والبحث في السودان يجعلهم يصلون إلى قوش

قالوا..

قحت انتهت..

والبديل هو إسلام وسطي..

قالوا.

إسلام نميري… شريعة نعم لكن لم يكن فيه جهاد..

قالوا رفضناه وجئنا بالصادق والسودان انبهل..

قالوا.

وخطير جداً الآن أن ينبهل السودان..

قالوا.

السودان ( صرة) أفريقيا.. وقحت تسعى لتفتيت السودان..

قالوا.

حتى الإسلاميين الذين يقاتلون قحت يقبلون بقوش..

(٣).

….

وكل جهة تطلق أسلحتها في معركتها في السودان..

وإثيوبيا نقول أمس إنها تغري السودان / حتى تجذبه إليها بالتيار الكهربائي

وتركيا في نوع من الرد. تجعل سفينة واحدة من سفنها. ترسو في ميناء بورتسودان..

وبورتسودان التيار الكهربائي الذي يديرها. الآن تصنعه السفينة هذه.

ويصبح معروفا أن السفينة هذه يمكنها تغطية السودان كله بالكهرباء وبأضعاف ماينتجه سد النهضة كله.

ومصر تغني إلى هذا أغنية ( لابدورك ولا بحمل بلاك.)

(٤)..

…

ولا نسكت قبل الإشارة إلى ماقاله شيوعي كبير.

قال..

قحت فقدت ثقة العالم وهي تقول للعالم إنه لاحياة لها إلا وهي مختبئة خلف الجيش خوفاً من شعبها

مثلما فعلت الجمعتين الماضيتين..

يبقى.

أن جهاز الرصد الذي يهربونه من بيت النسيب إلى مزرعة والذي مهمته هي رصد وتحليل المعلومات. يصل إلى النتيجة ذاتها

ولعله.

يصل إلى. رسم طريق الهروب لقحت وللشيوعي.

ونتابع….

فالمحلي .. يدخل الخرطوم…

….

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صحيفة الانتباهة