النقل : (200 ) مليون دولار قيمة الاعمال غير المنفذة بمعبر أرقين

قال مدير عام وحدة النقل البري الاتحادي المهندس هشام علي حمد ابوزيد ان هناك رؤية جديدة للوزارة ، تهدف الى تنشيط عمل النقل البري وتاهيل المعابر فى محلية وادي حلفا بالولاية الشمالية ،التي تستقبل البضائع والركاب .

واضاف لدى لقائه اليوم بالمدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال ان تنفيذ خطة الوزارة فى المرحلة القادمة ستنعكس على زيادة حركة البضائع بين السودان ومصر عبرمعبري اشتكيت وارقين الحدودي .

وتوقع سيادته زيادة معدل واردات البضائع المصرية ما بين السودان ومصر ، ودعا الى ضرورة التنسيق والتعاون مع محلية حلفا لترقية العمل بمعبري اشكيت وارقين مؤكدا مطالبتهم وزارة المالية الاتحادية بإعادة تأهيل معبر ارقين .

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واشار وفق ( سونا ) إلي الخلل الذي صاحب تنفيذ معبر ارقين من قبل الشركة المنفذة مشيرا الى أن قيمة الاعمال التي لم يتم تنفيذها قدرت ب 200 مليون دولار , واكد استمرار العمل في ارقين و استقبال حركة الشاحنات لتخفيف الضغط علي معبر اشكيت وابان ان هناك أكثر من 1200 شاحنة في الجانب المصري .

كما دعا إلي ضرورة تخطيط وتحديد مواقع نوعية الخدمات في محيط معبر ارقين لخدمة العابرين وإعادة تشغيل معبر اشكيت لحركة الركاب والبضائع في المرحله القادمة وفق ضوابط اللجنة العليا للطوارىء الصحية وبالتنسيق معها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)