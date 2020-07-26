السودان يصدر أكثر من (2) طن ذهب بحضور حميدتي

يتم في العاشرة من صباح غد الاثنين بهيئة المواصفات والمقاييس مراسم تصدير أكثر من طنين من الذهب بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الاقتصادية

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وأبان السيد هيثم تبيدي امين مال اتحاد الغرف التجارية وفق (سونا) ان هذا العمل تقوم به أكثر من سبعين شركة . وأكد تبيدي أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى تأتي دعما لإقتصاد البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )