الحكومة تحدد أولويات بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة جددت الحكومة أولويات بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، فيما عقدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) إجتماعاً أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف علي اللجنة. Advertisements وناقش الاجتماع ورقة الاحتياجات والاسبقيات المطلوبة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.وأمنت اللجنة على الاولويات المقترحة ضمن المحاور الأربعة والتى شملت محور دعم عملية السلام لتنفيذ إتفاقيات السلام المقبلة، ومحور دعم عملية التحول السياسي الديمقراطي وحماية المدنيين. وأضافت وفق صحيفة اخر لحظة ان الأولويات تضم دعم عملية التنمية الاقتصادية، ودعم عملية بناء السلام وذلك لتكون أساساً للتفاوض مع فريق الأمم المتحدة بعد وصوله السودان في الموعد المضروب مسبقاً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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