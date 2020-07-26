مباحث المستهلك تضبط متهمين مخالفين لقانون الادوية

تمكن تيم مشترك من قسم الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حماية المستهلك من ضبط عدد من المتهمين يروجون للأدوية المهربة والمسجلة بصورة تتنافى مع قانون الأدوية والسمُّوم للعام 2009م و اللوائح الصادرة بموجبه .

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وبعد تنامي هذه الظاهرة انشأ المجلس وحدة لمتابعة وسائط التواصل الاجتماعي وتم ضبط ومحاكمة العديد من المتهمين حيث ضبط المتهم ( م.ج ) بواسطة فريق مكون من المجلس ومباحث حماية المستهلك وقد وجد بحوزته عدد من زجاجات عقار يستخدم لعلاج نقص البيومين الدم (محلول معد للحقن الوريدى)

وتم فتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك وفي بلاغ آخر تم القبض علي متهمة بالحاج يوسف وهى تقوم ببيع أدوية مهربة وغير مسجلة دخلت للبلاد عبر التهريب وعددها 1000 حبة لعلاج الاعصاب و4200 حبة هرمون انثوي، وتم فتح بلاغ ضدها بنياية حماية المستهلك كما تم ضبط احد المروجين (ج. ع) عبر الواتساب لأدوية علاج الملاريا والتي صدر قرار بايقافها لتعارضها مع البرتكول الجديد للملاريا حيث يعتبر ذلك مخالفة..

كما استمرت الحملات المشتركة بين المجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حمايةالمستهلك وتم وفق ( سونا) العثور على عدد من الاصناف الغير مسجلة وحجزت كميات من الادوية المسجلة حيث تم تخزينها بطرق غير صحية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )