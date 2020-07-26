عاجل | مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدى لانخفاض انتاجية المياه النقية

الأحد 26 يوليه 2020

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الانهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري ، مبينا أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات .



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وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، اليوم الأحد، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 الف وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة .

واضاف أن ذلك قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثراً ، احياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.