حميدتي يشهد تصدير أكثر من اثنين طن من الذهب

الخليج 365 : يتم في العاشرة من صباح غد الاثنين بهيئة المواصفات والمقاييس مراسم تصدير أكثر من طنين من الذهب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي. وأبان أمين مال إتحاد الغرف التجارية هيثم تبيدي في تصريح لسونا اليوم، أن هذا العمل تقوم به أكثر من سبعين شركة. وأكد تبيدي أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى تأتي دعماً لإقتصاد البلاد.

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