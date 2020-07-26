رحلات إسرائيلية خاصة للرياض وأبوظبي ودبي ودور مشبوه للأردن!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن السياسات التطبيعية التي ينتهجها وليي عهد السعودية وأبوظبي قد أتت ثمارها وبات التطبيع علنيا دون مواربة، حيث أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “غيشير أفيري” الأسبوع الماضي، عن تسيير رحلات “خاصّة” إلى الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى.

الشركة التي معنى اسمها بالعربي “جسر جوي” أعلنت على موقعها الرسمي وبشكل علني، أنها ستقوم لأوّل مرّة برحلات مباشرة من “إسرائيل” إلى دول خليجيّة.

دور مشبوه للأردن

وبحسب وسائل إعلام عبرية ولتفادي توقيع اتفاقيات جوية بين “إسرائيل” والإمارات، ستتوقف الرحلات “التجارية” في شرم الشيخ (مصر) أو عمّان (الأردن) أو لارنكا (قبرص) لمدة 5 دقائق، ومن ثم تكمل طريقها عبر السّعوديّة.

وستتوجه الرحلات إلى كلّ من العاصمة السعودية الرياض، إمارتي دبي وأبو ظبي، و”إمارات أخرى” في الخليج.

هذا وأظهرت شركة “غيشير أفيري” الإسرائيلية بعض التخوّف من هذه الخدمة، لأنها تشكل “تحدياً” بالنسبة لها، حيث عليها أن تمنح زبائنها بديلاً خاصاً يؤمن لهم الحلول في احتياجاتهم التجارية.

من جانبه قال مدير الشّركة “نير برونشتاين” لموقع “واينت” الإسرائيلي إن معظم زبائن الشركة رجال أعمال، مضيفاً أن الشركة ستتحفظ على أسماء المسافرين على متن طائراتها لاحترام الخصوصية الشخصية.

وأشار “واينت” إلى وجود إسرائيليين في دبي وأبو ظبي منذ سنوات ويحصلون وهم على علاقة جيّدة بمحيطهم العربي، فيما سيصل سعر الرحلة الواحدة إلى عشرات الآلاف من “الشواكل”.

الموقع نفسه كشف أن المعدات الطبية التي حصلت عليها “إسرائيل” في ذروة تفشّي كورونا في مارس الماضي، جاءت من الإمارات، عبر طائرة أوكرانيّة هبطت في مطار “بن غوريون”، بجهود من الموساد.

وحلقت الطائرة، وفق “واينت” مباشرةً من مطار أبو ظبي إلى مطار “بن غوريون”، ووصلت بعدها عدّة طائرات إماراتيّة مباشرة تحمل معدّات طبيّة.