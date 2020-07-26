المنتخب يواصل التدريبات وتفاصيل جديدة عن إصابة الشعلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدّى منتخب السودان تدريبًا بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بإشراف المدرب خالد بخيت والطاقم المعاون، هذا وشارك في المران جميع اللاعبين في معسكر المنتخب الوطني ما عدا اللاعب وليد بخيت الشعلة الذي نفذ تمارين تأهيل وفق قرار الطبيب، هذا وركّز الجهاز الفني على تدريبات اللياقة البدنية لرفع معدلاتها، قبل نهاية فترة التحضيرات المقرّر لها الثامن والعشرون من يوليو الجاري، وقرر خالد بخيت، تخفيف الأحمال على اللاعبين، بخوض حصة تدريبية واحدة، عصر اليوم.

خالد بخيت: سنكتب تقريراً مفصلاً للاتحاد

كشف المدرب العام للمنتخب الوطني خالد بخيت، والمكلف بقيادة فترة الإعداد التي انطلقت الأسبوع الماضي، أنه اتخذ قرارًا حول الأحمال البدنية خلال هذه الفترة، وذلك بغرض التنسيق مع الأجهزة الفنية للأندية، وقال خالد بخيت، في تصريحات صحافية: اتخذنا قراراً في الجهاز الفني بالمنتخب، بكتابة تقرير مفصل عن الأحمال التي طبقت بالمنتخب، لتسليمه للأجهزة الفنية للأندية، وأضاف: الغرض من ذلك التقرير، هو التنسيق مع الأجهزة الفنية للأندية، لمراعاة الحمل التدريبي بعد عودة اللاعبين لأنديتهم، لأن الفترة الحالية تعتبر فترة إعداد جديدة وتحتاج فيها لضبط دقيق، بعد توقف النشاط لأكثر من 3 أشهر، بسبب ظهور فيروس كورونا

فليود في الخرطوم اليوم

أكملت لجنة المنتخبات الوطنية، الترتيبات اللازمة لعودة مدرب المنتخب الأول، الفرنسي هوبير فيلود جاء ذلك بعد مجهود مضاعف من لجنة المنتخبات الوطنية، لمدة أسبوعين، بسبب توقف حركة الطيران بين الدول، بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما حال دون وصول المدرب وبحسب لجنة المنتخبات الوطنية، فإن فيلود سيصل البلاد اليوم الأحد، علمًا بأنه سيحط رحاله في الإمارات قبل الوصول للعاصمة الخرطوم، والإشراف على مران صقور الجديان، وكان فيلود قد غادر الخرطوم قبل نهاية مارس الماضي بسبب توقف النشاط الكروي بسبب الوباء العالمي.

د. وائل حداد يكشف التفاصيل

كشف طبيب المنتخب الوطني د. وائل حداد، آخر تطورات إصابة مهاجم المنتخب والهلال وليد بخيت الشعلة، والتي حرمته من التدريبات الجماعية منذ الإثنين الماضي، في معسكر المنتخب المغلق المتواصل حالياً، هذا وظل الشعلة يجري تدريبات فردية بملعب المنتخب تحت إشراف الطبيب، وسوف يتواصل البرنامج الطبي المعد له حتى نهاية فترة الإعداد يوم الإثنين المقبل، وقال حداد: ظهر وليد الشعلة بإصابة مصحوبة بالألم في العضلة الضامة من أول يوم دخل فيه معسكر المنتخب، وبدأنا معه العلاج فورياً بجلسات طبية وتدريبات في الملعب، وقد اختفى الألم تماماً منذ أمس الأول، وأضاف: سيعود الشعلة لتدريباته معافى من الإصابة بنسبة كبيرة جداً.

من ناحية أخرى، أوضح طبيب المنتخب أنهم طبقوا برنامجاً غذائياً على لاعبي المنتخب، فور دخولهم المعسكر المغلق، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين زاد وزنهم بشكل كبير خلال فترة التوقف، والبرنامج مستمر معهم لإنقاص الوزن.

الصحه تقر

من جانبها أقرت وزارة الصحة الاتحادية خلو قائمة المنتخب الوطني من الإصابة أو الاشتباه بوباء كورونا حيث ظهرت كل الفحوصات سلبية.