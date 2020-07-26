السودان: إغلاق طريق التحدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أغلق غاضبون طريق التحدي بولاية نهر النيل بالقرب من منطقة البسابير وعند مدخل مدينة شندي بينما تشهد أمانة الحكومة بالدامر تدافعاً كبيراً. ويأتي ذلك في أعقاب تعيين د. آمنة المكي والياً لولاية نهر النيل. وشملت حملات رفض تعيين ولاة الولايات عدداً من المناطق في ربوع السودان المختلفة.

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