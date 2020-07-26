الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه من (145 ـ لـ(142) جنيها.

وقال متعاملون تحدثوا لـ (السوداني) إن سعر البيع للدولار (142) جنيها بدلاعن(144-145) جنيها وسعر الشراء (141٫5) جنيه بدلاعن(142) جنيها فيما سجل سعر الشراء للريال السعودي(35٫5) جنيه بدلاعن(36) والبيع (36) جنيها بدلا عن(36٫5) جنيه.

وأرجع المتعاملون انخفاض أسعارالعملات الأجنبية لزيادة المعروض إضافة لتراجع طفيف في الطلب خاصة مع دخول حصائل صادرات الذهب والمغتربين، متوقعين مزيداً من التراجع خلال الأيام المقبلة. المادة السابقة مطالبات بالكشف عن حجم أموال القومة للسودان المقالة القادمة السودان: إغلاق طريق التحدي

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