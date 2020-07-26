مطالبات بالكشف عن حجم أموال القومة للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اكد المحلل السياسي د.ابراهيم الكباشي ان اموال القومة للسودان لم يتم توظيفها بالصورة الصحيحة، مؤكداً وجودها بالبنوك دون الكشف عن أرقامها.
وقال الكباشي في تصريحات صحفية انه لم يتم الحديث حتى الان عن اموال القومة للسودان مثل اموال كورونا ودعم اصدقاء السودان، وأضاف من الضروري لحكومة حمدوك ان تعمل على كيفية توظيفها بالصورة المطلوبة، وخصوصا انه لا توجد معلومات عن الارقام الموجودة داخل ارصدة البنوك .
وطالب الكباشي الجهات المعنية بالكشف عن ارصدة القومة للسودان وحجمها وتمليك المعلومات بشفافية ودقة.
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