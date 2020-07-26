ركود في الحركة الشرائية بالأسواق رغم إقتراب الأضحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا عدد من التجار لـ(السوداني) امس من ضعف الحركة التجارية استعدادا لموسم عيد الأضحية الحالي مقارنة بالموسم السابق والذي بدأ التحضير له مبكرا

وقالوا لـ(السوداني) ان هنالك ارتفاعا في الأسعار ووفرة في البضائع خاصة بمناطق الانتاج وبأسعار مناسبة اضافة لارتفاع اسعار مستلزمات عيد الأضحية

وقال تاجرسلع بالجملة بالسوق العربي احمد محمد لـ(السوداني) امس، ان هنالك ارتفاعا في السلع الاستهلاكية، كاشفا عن ركود حركة الاسواق خاصة في فترة الحظر وظروف الجائحة، ولفت لوفرة السلع وارتفاع الاسعار، مبينا أن سعر كرتونة صابون الغسيل استقرت في (300) جنيه لوزن (170) جراما اما سعر القطعة الواحدة الصغيرة (20) جنيها، فيما استقر صابون البودرة عبوة (5) كيلو في (320) جنيها

ولفت لتراجع القوى الشرائية وركود حركة السوق بالاضافه لانعدام الكاش فيما استقرت كرتونة لبن الوادي عبوة (2)كيلو وربع (3) اكياس في (1,628) جنيها اما سعر الكيس فقفز الى (580) جنيها وسعرالكرتونة عبوة (200) جرام بسعر (933) جنيها اما سعر الكيس (85) جنيها حيث استقر سعر زيت يارا (110) لعبوة (1) لتر.

وأضاف تاجر بام درمان فضل حجب اسمه لـ(السوداني) ان هنالك تراجعا في اسعار السكرالمستورد، مبينا ان سعر زنة الـ(50) كيلو تراجع الى (3,220)جنيها، واشار إلى ان هنالك وفرة في السكر، موضحا ان بقية السلع تشهد استقرارا نتيجة لركود السوق وضعف القوى الشرائية اما زيت الفول عبوة (36) رطلا (1,400) جنيه بدلاعن (1,300) جنيه اما الزيت الابيض (1,550) جنيها، موضحا ضعف الحركة التجارية اما العبوات الصغيرة (9) ارطال بسعر (450)جنيها

وأوضح ان هنالك استقرارا في سعرباكت دقيق سيقا (10) كيلو في (800) جنيه اما سعر الكيلو فاستقر في (80) جنيها و سعر شاي الغزالتين لعبوة (450)جراما فاستقر في نحو (250) جنيها .

زيادة غيرمتوقعه:

وقال تاجر شوايات احمد التوم لـ(السوداني) امس، ان هنالك ارتفاعا في الشوايات هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرا الى ان القوى الشرائية غير مشجعة نظرا لارتفاع الاسعار، وقال ان بعض الأسر تحتفظ بأدوات ذبح العام السابق، مبينا ان اسعار الشواية العادية تتراوح ما بين (300-350) جنيها والأكثر شراء من قبل المواطنين اما الشواية الأكثر جودة ومتانة اسعارها والأكثر اقبالا عند بعض الفئات شواية الالمونيوم الثقيلة (350-380)جنيها، فيما ارتفع سعر السكين لنحو (100-150) جنيها للحجم الاقل اما السكين الكبيرة (.200-250) جنيها والساطور المتوسط (300) جنيه .