“الانتقام المؤلم لم ينته بعد”… أقوى تهديد إيراني إلى أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن “الانتقام المؤلم لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاس سليماني ورفاقه لم ينته بعد”.

وقال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع التليفزيون الإيراني، “يجب على الأمريكيين أن يدركوا أن الانتقام القاسي لاغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني لم يأت بعد، لذا فان هذه الأعمال الاستفزازية لا تساعدهم فحسب، بل ستجعل أيضا الظروف اللازمة لدفع الثمن الباهظ لهذه الجريمة أكثر صعوبة، وستنتج عواقب وخيمة بسبب هذه الحماقة التي تهدد سلامة الركاب والمدنيين”.

وأوضح عبد اللهيان أن “استهداف طهران لقاعدة عين الأسد في العراق مطلع العام الجاري، كان ردا على استهداف واشنطن للسيارة التي كان يقلها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”.

وأشار إلى تصريحات المرشد الأعلى، علي خامنئي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقال: “يتحدث المرشد وبعد عدة شهور من الاغتيال الجبان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما، فهذا يعني أن الانتقام القاسي لا يزال على الطريق، ولن يمر الاغتيال من دون رد”.

وأضاف عبد اللهيان، أن “المرشد يدرك أن الكاظمي سيتوجه إلى واشنطن لذلك حرص على توجيه رسالة قوية إلى الشعب العراقي وشعوب المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن “قادة المنطقة يدركون أن المرشد لا يبالغ في حديثه، أو يتحدث بأمر يمكن أن يتراجع عنه”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال إن إيران لن تنسى “جريمة اغتيال قاسم سليماني وستوجه ضربة مماثلة للأمريكيين”، مؤكدا أن إيران لم تتدخل أبدا ولن تتدخل أبدا في شؤون العراق الداخلية.

فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الشعبين الإيراني والعراقي لن يهدأ بالهما حتى ينتقمان من الإرهابيين الأمريكان “لدم قائد فيلق القدس الراحل، الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس”.