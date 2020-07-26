تقدم كبير في مفاوضات الصلح بين قبيلتى الفلاتة والرزيقات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد رئيس لحنة الاجاويد للصلح بين قبيلتى الرزيقات والفلاتة بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الناظر التوم الهادى عيسي دبكة بأن مجريات التفاوض قطعت شوطا كبيرا ولم يتبقى الا القليل واشاد دبكة بالروح الطيبة والرغبة الاكيدة من الجانبين للتوصل الى سلام يطوى صفحات الحرب والخصومة كاشفا عن بشريات خلال ال(٢٤) ساعة القادمة ووجدت مجريات الصلح اسنادا كبيرا من القيادات الاهلية بجنوب دارفور والمركز وفى هذا الصدد وصل وفدا من ابناء الولاية بالخرطوم الى نيالا الى دعم وتعزيز جهود الصلح تحت مبادرة اطلقوها ” قوتنا فى وحدتنا بقيادة محمد زين زكريا حامد الذي اشار الى إن قدومهم للولاية يأتى لمؤازرة طرفى التفاوض ودعم السلام الاجتماعى بالولاية بما يملكون من جهد وعلاقات وتابع ” عندما جئنا وجدنا الفلاتة والرزيقات فى محل إقامة واحدة وهم يتحاورون لتجاوز الخلاف ونحن اوصلنا لهم صوتنا ورأينا وبعث محمد زين برسالة لاهل دارفور بنبذ الاحتراب واعلاء قيمة الاخاء وعدم تخريب البلاد بايديهم من جانبه قال عضو الوفد عقيد معاش الفاتح عباس الحاج دكو ان قدومهم لجنوب دارفور للوقوف على مجريات الصلح واسناد الاطراف المتصالحة وصولا لسلام دائم يحقق الاستقرار ويفتح ابواب التنمية وقال ان الحرب نتائجها مدمرة للانسانية والبيئة ويدفع ثمنها الابناء والازواج فيما اكد العمدة محمد يوسف الطاهر دعمهم للسلام الاجتماعى بالولاية مناديا اهل دارفور كافة للتصافى وتناسي الخلاف والمرارات وان يتماسكوا وينبذوا الفرقة والشتات لانها لاتجلب الا الدمار آملا ان يحقق الصلح كل رغبات أهل الولاية و من جهتها قالت عضو مبادرة السلم الاجتماعى د. زينب احمد البشر إن المرأة لعبت دورا كبيرا فى توصل طرفى الصراع الى هذا الصلح الذي قالته انه قطع شوطا مقدرا واضافت انها عقب قدومهم من الخرطوم قبيل انعقاد جلسة الصلح كانت لها لقاءات مع قيادات القبيلتين كل على حدا واكدا من خلالهما انهم متفقون على السلام والعيش فى سلام فيما بينهما وبدورها نقلت هذه الرغبة الى لجنة الوساطة املة ان يحقق الصلح نتائج ايجابية تنعكس على مناطق جنوب الولاية استقرار وتنمية والعيش فى وئام.