الصحة: تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرتفعت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في السودان الى (11385) حالة بينما وصل عدد الوفيات لـ(717)، وفقًا للتقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضية 24 يوليو 2020.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى تسجيل حالتي وفاة، وتعافي 35 حالة.

وأوضح التقرير الوبائي ان 12 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد كما سجل ارتفاع للإصابة بولايتي نهر النيل والشمالية.

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وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (30) حالة، ولاية الجزيرة (3) ، النيل الأبيض (12) ، الشمالية (16) حالة ،نهر النيل (21) حالة وولاية البحر الأحمر (حالة واحدة) .

فيما سجل حالتين بولاية نهر النيل ،وولاية البحر الأحمر ,.

فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى الخرطوم (12)، الجزيرة (8) ، نهر النيل (11) ، غرب دارفور (1)، وولاية البحر الأحمر (3) حالات تعافي ليرتفع الاجمالي للمتعافين (5890) متعافى.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ).