مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعاً طارئاً

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وفق وكالة “العين الإخبارية”، الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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