شاهد بالفيديو ..  لحظة اعتقال رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) ، فيديو يوضح لحظة اعتقال رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله بأم درمان، على خلفية مشاركته في مظاهرات يوم الجمعة الماضية تندد بالتعديلات القانونية. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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