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قوة من الشرطة تقتاد رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله بأم درمان

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 26-يوليو-2020

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قوة من الشرطة تقتاد رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله بأم درمان

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قوة من الشرطة تقتاد رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر من منزله بأم درمان

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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