التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تجمُّع المهنيين السودانيين Advertisements من أجل سلام شامل عادل ومستدام، ومن أجل سودان خير ديمقراطي توقيع الإعلان السياسي بين تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية جناح الحلو يوقعان على إعلان سياسي في جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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