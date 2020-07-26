المذيعة سلمى الفيصل: رغم الظروف أنا صامدة

أوضحت المذيعة سلمى الفيصل أنها تقدر وتحترم ما يكتب عنها من تناول ونقد بناء هادف يقيم تجربتها الإعلامية ويساعدها في تقديم الأفضل وأنها تتجاوز السالب والهادم من التناول وتعده نوعاً من الرواسب وعدم الإلمام.

وزادت تعودت دائماً مواجهة القضايا والأزمات، وأنها لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن والدها – رحمة الله عليه – لقبها بـ(المرأة الحديدية) نسبة لمواجهتها كثير من الصعوبات خلال حياتها.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، زادت: “تعودت دائماً أن أخرج منتصرة ودائماً ما يعلو جبيني (ضحكة) رضاء أو سخرية والـ(ما بكتلني بقويني وأنا حية الآن)، لتقطع بقولها: “رغم الظلم والحسد لكل بداية نهاية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)