ضبط كميات كبيرة من الحشيش داخل نيالا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكن فريق تابع لشعبة استخبارات الدعم السريع قطاع نيالا والشرطة العسكرية بجنوب دارفور من ضبط كميات كبيرة من الحشيش (البنقو) تقدر بأكثر من (3) قنطارات و(19) رأسا على متن عربة (بفلو) داخل مدينة نيالا.

ولفت قائد شعبة الاستخبارات بالدعم السريع العقيد حسن صالح نهار إلى أن قواتهم تمكنت من القبض على (2) من مروجي وتجار الحشيش يستقلون عربة بفلو داخل نيالا ، منوها إلى أن قوات الدعم السريع ستظل عينا ساهرة لمحاربة الظواهر السالبة بأشكالها المختلفة بالولاية، موضحاً أن المخدرات تعمل على تدمير عقول الشباب والاقتصاد بالبلاد، مبينا أن قوات الدعم السريع تعمل على تطوير المجتمع وحماية عقول الشباب الذين يمثلون مستقبل السودان.

وثمن مدير إدارة المخدرات بولاية جنوب دارفور العقيد حماد حسب الله أحمد جهود قوات الدعم السريع مشيرا إلي أنها ليست الضبطية الأولى وهم سند في محاربة المضار والظواهر السالبة التي تعمل على تفكيك الأسر وإنهيار الاقتصاد .