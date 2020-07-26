مقتل وإصابة 40 شخصاًُ في هجوم مسلح بأبي دوس….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين بمعسكرات محلية “قريضه”، بولاية جنوب دارفور، السبت، مقتل 15 شخصا وإصابة 25 آخرين، إثر اعتداء نفذته مليشيات مسلحة على قرية “أبو دوس” التابعة للمحلية.

وأوضح بيان صادر عن التنسيقية، تلقته “سودان تربيون”، إن قرية “أبو دوس”، هي إحدى مناطق العودة الطوعية الزراعية للنازحين، وتقع شمال غرب مدينة قريضه حوالى 15 كيلو متر.

وطالبت التنسيقية بإقالة المدير التنفيذي، ومدير الشرطة، وتغيير كل أفراد الجيش والدعم السريع، ووكيل النيابة بالمحلية، وتأمين الموسم الزراعي، وزيارة وفد من الحكومة الاتحادية إلى المحلية للتعرف على مشاكل وطبيعة الصراع، من أجل إنصاف الضحايا، باعتبار أن محلية “قريضه” تضم أكبر معسكر للنازحين بولاية جنوب دارفور.

كما طالبت التنسيقية بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق عاجل في الحادثة، وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة فورا.

في المقابل ندد المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير بالهجوم على المدنيين بمحلية قريضة. وقال في بيان تلقته “سودان تربيون”: “ندعو حكومة د. عبد الله حمدوك للقيام بدورها وحماية المدنيين في مناطق سيطرتها، والقبض على الجناة ومحاكمتهم في محاكم علنية، ونزع سلاح المليشيات التي تجد الحماية والسند من بعض الجهات في الحكومة والتي يعلمها د. حمدوك جيداً”.

كما حث على العمل الجاد لإفشال مخططات بقايا النظام البائد الذين قال إنهم يتواجدون في أعلى هرم السلطة، وإجهاض محاولاتهم المستميتة لإشعال الفتنة القبلية في عموم أطراف السودان.