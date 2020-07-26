افتتاح سجون جديدة تهيئ الخلوة الشرعية للزوج بزوجته

الخليج 365:

شرعت قوات الشرطة في افتتاح مدن إصلاحية جديدة “سجون” بعدد من ولايات البلاد.

وقالت مصادر شرطية رفيعة لـ(السياسي)، إن السجون الجديدة التي جرى تشييد عدد منها بمواصفات عالية تهيئ الخلوة الشرعية للزوج بزوجته.وكشفت المصادر عن افتتاح مدينة إصلاحية بولاية النيل الأبيض اليوم “السبت”، بينما جرى افتتاح مدينة إصلاحية في القضارف في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن هناك مدن إصلاحية أخرى بالبحر الأحمر ونيالا ومنطقة سوبا سيتم افتتاحها قريباً.

وأكدت المصادر أن النزلاء سيستفيدون من فترة وجودهم داخل المدن الإصلاحية من خلال تعلم مهن إنتاجية، مشيرة إلى وجود ورش ضخمة داخل تلك المدن، وأشارت إلى أن النزلاء سينخرطون في التعليم، وكشفت عن تهيئة أماكن للنشاطات الرياضية للنزلاء.

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