ارتفاع مفاجئ في مناسيب النيل

الخليج 365: أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لإنخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري. وقالت إن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات. وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس أنور السادات الحاج محمد في تعميم صحفي اليوم أن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة قلل من انتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثرا أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

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