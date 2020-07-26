عبد العزيز الحلو : بيان تجمع المهنيين الجديد بالإنسحاب من قحت فلتة تاريخية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية شمال بيان التجمع الذي أصدره امس وقرر فيه الانسحاب من قوى الحرية، “بالفلتة فى تاريخ الحركة السياسية السودانية منذ فجر الاستقلال.

ورأى الحلو وفقًا لمانشرته صحيفة تاسيتي نيوز، أن بيان التجمع حمل “وضوح الرؤية و قوة الإرادة و العزيمة على المضى فى درب التغيير مهما كلف و مهما كان حجم التحديات و المحاذير ..جرأة و شجاعة على قول الحق منقطعة النظير.

وأضاف الحلو : “التحية للرفاق فى تجمع المهنيين و هم يقودون قاطرة التغيير و يقومون بدور القابلة لميلاد سودان جديد مختلف نوعيا”.