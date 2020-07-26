ملء سد النهضة .. ورقة ضغط في يد إسرائيل.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إذا تم ملء سد النهضة وأصبح يخزن خلفه أكثر من سبعين مليار متر مكعب من المياه فإن ذلك سيكون ورقة ضغط مضمونة في يد إسرائيل حيث أنها ستهدد بضرب السد في أي وقت إذا لم تطبع السودان ومصر مع إسرائيل، لأن إحداث أي فتحة في جسم السد سيغرق مدن السودان ثم مصر، أما أسلوب إطالة الحوار والنقاش فتلك إسترتيجية صهيونية استعملتها ومازالت تستعملها إسرائيل بالإتفاق مع أمريكا من أجل التوسع في أراضي الأردن وسوريا شرقاً حالياً، ثم ستتوجه للتوسع غرباً بتأني نحو سيناء فالقاهرة فاسوان.

إذن ما الحل لمواجهة ذلك؟ أعتقد أن من الحلول الممكنة بناء سد على بعد محسوب هندسياً بدقة في إتجاه الشمال من موقع سد النهضة داخل السودان وبإرتفاع محسوب أيضاً، ثم بعد ذلك يتم عمل حفر أفقي يبدأ من مسافة محددة مباشرة شمال سد النهضة لسحب مياه بحيرة سد النهضة وإعادتها لمجرى النيل ويتزامن مع ذلك إعداد فرقة عسكرية متخصصة مشتركة بين السودان ومصر بموحب إتفاقية الدفاع العربي المشترك ترابط في أقرب قاعدة عسكرية سودانية لموقع السد ذات تسليح نوعي قادر على التدخل السريع في أي وقت إذا حدث أي تحرك مضاد من أي طرف في المنطقة.

هذا زمان يسيطر فيه الصهاينة على كل شيئ حتي على الأمم المتحدة ولن تنصفنا فيه مفاوضات مطولة، ولنا في تجارب فلسطين عبرة.

لن تنفعنا في هذا الزمن إلا إعداد ما أستطعنا من قوة نرهب بها أعداء الله وأعداؤنا.